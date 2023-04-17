روسيا تعتزم إنشاء مئات القواعد الجوية المتخصصة بالطائرات المسيرة

كتب- وكالات

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، عن اعتزام روسيا بناء قواعد جوية للطائرات المسيرة في مطارات يامال وتشوكوتكا بحلول عام 2024.

وذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية نقلاً عن مصادر في وزارة النقل الروسية أنه تم تحديد المدن التسعة الأولى بالفعل، وسيتم تجهيز المطارات ببنية تحتية موحدة للاتصالات والملاحة والمراقبة لدعم رحلات الطائرات المسيرة.

وبحسب مصادر وزارة النقل تشمل القائمة أنادير، وبيرينجوفسكي، وكانشالان، وماركوفو، وساليخارد، وسالمال، وبانايفسك، وبيتليار ولوبخاري.

وستحدد وزارة النقل المعايير الفنية والمالية لمشاريع تجهيز القواعد الجوية في هذه المناطق في عام 2023.

وبحسب موقع "سبوتنيك" الروسي، فانه بحلول عام 2030 من المقرر أن يتم تجهيز مثل هذه القواعد من الطائرات المسيرة في 290 مطارًا في البلاد.