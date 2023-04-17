اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أبريل 2023 05:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تعتزم إنشاء مئات القواعد الجوية المتخصصة بالطائرات المسيرة

الإثنين، 17 أبريل 2023 04:29 م
روسيا تعتزم إنشاء مئات القواعد الجوية المتخصصة بالطائرات المسيرة طائرات مسيرة
كتب- وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، عن اعتزام روسيا بناء قواعد جوية للطائرات المسيرة في مطارات يامال وتشوكوتكا بحلول عام 2024.

وذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية نقلاً عن مصادر في وزارة النقل الروسية أنه تم تحديد المدن التسعة الأولى بالفعل، وسيتم تجهيز المطارات ببنية تحتية موحدة للاتصالات والملاحة والمراقبة لدعم رحلات الطائرات المسيرة.

وبحسب مصادر وزارة النقل تشمل القائمة أنادير، وبيرينجوفسكي، وكانشالان، وماركوفو، وساليخارد، وسالمال، وبانايفسك، وبيتليار ولوبخاري.

وستحدد وزارة النقل المعايير الفنية والمالية لمشاريع تجهيز القواعد الجوية في هذه المناطق في عام 2023.

وبحسب موقع "سبوتنيك" الروسي، فانه بحلول عام 2030 من المقرر أن يتم تجهيز مثل هذه القواعد من الطائرات المسيرة في 290 مطارًا في البلاد.

 


روسيا

قواعد جوية

طائرات مسيرة

انشاء 290 مطارا في عام 2030

وزارة النقل الروسية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة