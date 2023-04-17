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رادار المخالفات.. تعرف على طرق تحميك من حوادث التريلات والنقل الثقيل

الإثنين، 17 أبريل 2023 09:00 م
رادار المخالفات.. تعرف على طرق تحميك من حوادث التريلات والنقل الثقيل رجال المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ناشدت الإدارة العامة للمرور، بتوخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، والانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ومنها.

 

1-تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

 

2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

 

3-مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

 

4-عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

 

5-مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

 

6-وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.

 

 


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