رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف كيف ارتقت "حياة كريمة" ارتقت بمستوى حياة المواطنين

كفر الشيخ - محمد سليمان

أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، بالجهود الكبيرة التى توليها القيادة السياسية فى توفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقى، أن مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية فى تاريخ الدولة المصرية، التى نجحت فى توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أنشطة المبادرة.

وأوضح دسوقى، أن الجامعة تعمل على تعزيز الوعى وبناء شخصية الطلاب، مشيرًا إلى أن الندوات التوعوية التى تشارك الجامعة فى تنظيمها للطلاب بمختلف الكليات تستهدف، دعم وتعزيز مشاركة طلابها فى العمل التطوعى بالمشروع القومى «حياة كريمة» فضلا عن القوافل المتكاملة التى تم توجيهها لمختلف قرى المحافظة.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ بأنه إلى جانب نشر ثقافة العمل التنموى والتطوعى، من تنفيذ ندوات توعوية لطلابها، إيمانا بدورها المجتمعى يتم التنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لإطلاق زيارات ميدانية للطلاب والطالبات بمختلف كليات ومعاهد الجامعة إلى مواقع عمل المشروعات القومية الكبرى للتعرف على الجهود المبذولة ومعدلات، حجم الإنجازات التى تم تنفيذها لتطوير قرى الريف المصرى والجهود التنموية المبذولة على أرض الواقع.

وكشف دسوقى عن تنظيم زيارات ميدانية دورية أسبوعيا شارك فيها العديد من الطلاب إلى قرى مراكز محافظة كفرالشيخ، حيث تم زيارة عدد من المشروعات، منها مجمع الخدمات الزراعية والخدمات البيطرية ومتابعة الأعمال التى تمت بالوحدات الصحية، ووحدات الصرف الصحى، والخدمات التى قدمت للمواطنين فى الأحوال المدنية.

قال الدكتور عبد الرزاق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ، يمتلكون مستوى عالٍ من الوعى والفهم والإدراك، لافتًا إلى أن مؤسسة حياة كريمة ساهمت بدور كبير فى رفع مستوى الوعى من خلال سلسلة من الندوات التوعوية داخل أروقة جامعة كفر الشيخ.

وأضاف عبدالرزاق، أن حياة كريمة مشروع عظيم كونه، غيّر وجه الحياة فى الريف، الذى يمثل أكثر من 60% من سكان جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن الجامعة تؤكد تعزيز العمل التطوعى، وتشجع الطلاب على المشاركة بالقوافل التابعة لـ حياة كريمة الأسبوعية.

وأوضح أن جامعة كفر الشيخ حريصة على مشاركة أكبر عدد من الطلاب كمتطوعين فى قوافل حياة كريمة، وحثّهم على المشاركة فى مشروعات المؤسسة، مؤكدًا أن الشباب المصرى لديه قدرة غير طبيعية على المشاركة بالأعمال الخيرية والعمل التطوعى.

كما نظمت جامعة كفر الشيخ العديد من القوافل الطبية المتكاملة، فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع وزراة الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى بكفر الشيخ.

يشارك فى القوافل عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب وطب الاسنان والتمريض، حيث يتم الكشف على عدد كبير من المواطنين فى مختلف التخصصات الطبية، والتى تشمل الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب والاسنان، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

كما يشارك عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان وعلاج الإدمان والتعاطى، فى أنشطة توعية المواطنين بأخطار التدخين والإدمان.

وأضاف أن القوافل الطبية على مدار أربعة اعوام منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة أجرت الكشف الطبى على أكثر من 56000 حالة من أبناء القرى على مستوى المحافظة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة. وأكد دسوقى أن القوافل تضمنت أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر فى الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال فى العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكرى والضغط وكيفية العناية بالقدم السكرى وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال فى التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية.

وقال رئيس الجامعة، أن القافلة البيطرية، تمكنت من علاج الاف الحالات من قطاع الماشية والدواجن بقرى محافظة كفر الشيخ، وصرفت الأدوية البيطرية اللازمة للمزارعين مجانًا، بالإضافة إلى توعية المزارعين ومربى الماشية بالعديد من الإرشادات البيطرية السليمة والتى استهدفت أكثر من 1050 مزارع، مؤكداً أن هذه القوافل التى تشهدها قرى المحافظة جاءت من أجل تقديم الخدمات البيطرية للمزارعين وعلاج الماشية والطيور.