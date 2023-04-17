"ديلى ميل" تكشف عن أغرب اختراع فى عالم الدراجات: العجلات المربعة

كتب- وكالات

يتم كل حين وآخر ابتكار أشكال أو أفكار لدراجات يمكن ركوبها على الماء أو أخرى تعمل بالكهرباء، لكن الاختراع الأكثر غرابة حتى الآن هو الدراجة ذات العجلات المربعة والتى تعد بحق إعادة اختراع لشكل العجلة على عكس مفهوم مقولة شائعة مفادها أنه لا حاجة لشرح أو تعريف ما هو بديهي.

وفى هذا الاطار، ينقل موقع "العربية نت"، ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث كتب مبتكرو الشكل الجديد على مقطع فيديو يُظهر الدراجة المبتكرة وصفًا يقول: "الرجاء ملاحظة أنها دراجة عادية تقريبًا ولكن مع تعديل واحد - عجلات مربعة. أن هذا المفهوم يعمل بشكل كامل ويمكن ركوبه والدوران به".

وفى مقطع الفيديو، يمكن رؤية الفريق وهو يبنى إطارات العجلات عن طريق لحام أعمدة معدنية معًا لتشكيل مربع. وتبيّن أن الفكرة الاستثنائية هى تدور حول أن الجزء الخارجى من العجلة مزود بجنزير يتحرك حول الإطار بأكمله، فيما تظل العجلات المربعة ثابتة بينما يتحرك المسار المُجَنْزَر حول حواف العجلة لتوفير الجر.

وحظى هذا الفيديو باهتمام كبير عبر الإنترنت، حيث حقق أكثر من 1.1 مليون مشاهدة فى وقت كتابة هذا التقرير.

وقام العديد من المعجبين بتدوين تعليقات مبهرة على منصة يوتيوب.