اليوم السابع
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خطة أمنية لتأمين احتفالات المواطنين بليلة القدر فى مسجد الحسين.. صور

الإثنين، 17 أبريل 2023 07:42 م
خطة أمنية لتأمين احتفالات المواطنين بليلة القدر فى مسجد الحسين.. صور تأمين احتفالات المواطنين بليلة القدر بمسجد الحسين
كتب محمود عبد الراضي

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فى أجواء روحانية خالصة، حرص الالاف المواطنين على الزحف لمسجد الحسين بالقاهرة لحضور صلاة القيام واحياء ليلة القدر، حيث حرص رجال الأمن على نشر أفرادهم بمحيط المسجد والمقام الشريف.

 

ووضعت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية خطة مُحكمة لتأمين استقبال الاف المواطنين بالمسجد ومحيطه وخلق أجواء آمنة للجميع.

 

ونجحت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فى تأمين احتفالات المواطنين بالشهر الكريم والتردد على مسجد الحسين على مدار الشهر، وتسهيل حركة المواطنين وتحركهم من داخل وخارج المسجد.

 

 
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