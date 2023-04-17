حياة كريمة بأسوان.. تسليم عقود ورش حرفية ووحدات صحية ونقاط إطفاء جاهزة

أسوان-صلاح المسن

تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال المتابعة المستمرة والدورية لمشروعات مبادرة حياة كريمة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة، وتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب.

واقتربت مشروعات حياة كريمة من أن تؤتي ثمارها، حيث تم قطع شوط كبير في أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالعديد من قرى ونجوع محافظة أسوان المستهدفة، والمشاريع التنموية تهدف للارتقاء بمعدل تطور قرى الريف المصري.

وحولت مشروعات حياة كريمة، الأحلام إلى واقع ملموس بعد إنهاء المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية.

ففي قري ونجوع محافظة أسوان، يجري متابعة استكمال المشروعات والمرافق اللازمة وفق التوقيتات الزمنية المقررة ،وكما يجري العمل علي انتهاء وتسليم مشاريع إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس اخري، وانشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحي ومشروعات خدمية في شتى المجالات التنموية.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرب تشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية الاساسية،والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية المختلفة، بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، ليجنوا ثمار هذه الإنجازات.

وإيذانا بقطف ثمار مشروعات المبادرة، قامت لجنة هندسية متخصصة بإنهاء إجراءات التسليم الإبتدائي والإدارى لنقطتى إسعاف البصيلية والكرنك بالكلح غرب بمركز إدفو شمال محافظة أسوان ، بالإضافة إلى تجهيز إجراءات الإستلام لنقاط إسعاف العباسية وكوم أمبو الرئيسية والسلسلة بكوم امبو وبلانة وقسطل وكلابشة بنصر النوبة وذلك ضمن برنامج زمنى محدد تم وضعه بالتنسيق مع مسئولى هيئة الإسعاف لتسليم جميع نقاط الإسعاف التى تم الإنتهاء منها على التوالى ، و تم إنهاء كافة الأعمال الإنشائية بمبنى مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية فطيرة بكوم أمبو وقرية جرف حسين بنصر النوبة وجاري القيام بالمرور الميداني للجان الهندسية والفنية لإنهاء إجراءات الإستلام الإبتدائى والإدارى لهذين المركزين ، بالإضافة إلى مشروعات العمارات السكنية التى تم الانتهاء من إنشائها وتضم 6 عمارات بقرية فارس و6 عمارات أخرين بقرية عرب كيما بمركز كوم أمبو ، بجانب 8 عمارات سكنية بقرية الغنيمية بمركز إدفو، و3 عمارات سكنية أخرى بقرية عنيبة بمركز نصر النوبة.

كما أنه جارى تكثيف الجهود لتنفيذ أعمال تكسير السورناجا فى مشروعات مراكز الشباب والمجمعات الزراعية وبياضها بالسافيتو، كما بلغت نسب التنفيذ في مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية نسب عالية جدا ،في أغلب القرى . ويجري الإسراع بوتيرة العمل داخل مختلف قطاعات العمل العام، مع تلافى كافة الملاحظات، ووضع الحلول الجذرية لأى عوائق أولاً بأول حتى يجنى المواطنين ثمار هذه الإنجازات، فضلاً عن سحب الأعمال من الجهات المتقاعسة تنفيذاً لمبدأ الثواب والعقاب.

كما تم إطلاق التيار الكهربى على موزع النزل جهد 11 kV من محطة محولات المملحة مع تحميل دوائر الخروج لقرى شرق إدفو وذلك ضمن الثمار والنتائج الإيجابية لمشروعات المبادرة، ومشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء النزل يأتى ضمن حزمة المشروعات الخدمية والتنموية.

كما تم انجاز مشروع إنشاء المجمع الزراعى والمجمع الخدمى بالرديسية بحري، وتطوير مدرسة البحيرة الإبتدائية، وإنشاء وحدة طب الأسرة بالفوزة، ومركز شباب المملحه حيث وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 100 % .

كما تم افتتاح وتشغيل المنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة ، بالتزامن مع تسليم عقود المحلات والورش لأصحابها، وتوصيل وإدخال المرافق الأساسية للمكان ليكون بذلك جاهزاً للتشغيل بعد تدعيمه بأماكن خدمات ومحلات تجارية وكافيهات.

كما تم تسليم عقود 31 وحدة بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة للشباب المنتفعين ضمن 308 وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخرا، وتعتبر المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك نهضة تنموية واستثمارية بمركز نصر النوبة، والعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتغيير ثقافته من التمسك بالعمل الحكومى إلى الانطلاق نحو آفاق العمل الحر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وتعد المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" هى حلم الجمهورية الجديدة، الذي احدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانت من انعدام المقومات الاساسية.



مشروعات حياة كريمة بأسوان (1)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (2)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (3)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (4)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (5)