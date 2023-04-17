"حرس الحدود العراقية": ضبط 1400 شخص حاولوا التسلل للبلاد منذ بداية العام

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قال قائد قوات حرس الحدود بالعراق اللواء محمد السعيدي "إن القوات العراقية نجحت خلال عملية نوعية في القبض على 1400 شخص حاولوا التسلل من دول الجوار خلال الربع الأول من عام 2023".

وأضاف السعيدي - في تصريح خاص لقناة (العراقية) الإخبارية - أن قواته مستمرة في عمليات مراقبة الحدود الدولية للعراق من خلال تعزيز الجوانب الفنية واللوجستية ومتطلبات العمل على ضبط الحدود بشكل فعال، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في إنجاز الجدار الكونكريتي بطول 50 كيلو مترا مع الجانب السوري، وتم إنجاز حوالي 370 برجا كونكريتيا على الحدود العراقية الإيرانية.

وأوضح أنه يتم السيطرة على الشريط الحدودي من خلال الكاميرات الحرارية والمراقبة الجوية وأبراج مراقبة، لافتا إلى إجراء عمليات نوعية قرب الحدود للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي اختراق للحدود.