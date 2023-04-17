حدائق أشمون تستعد لاستقبال زوارها خلال أيام عيد الفطر المبارك

كما شن المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة قسم الاشغالات بالمجلس، حملة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين أشمون، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار شن حملات رفع وإزالة الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين .

وخلال الحمله تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق وإخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .

من جانبه أكد النمر علي إستمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الإنضباط إلى الشارع، مشددا بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون .