حدائق أشمون تستعد لاستقبال زوارها خلال أيام عيد الفطر المبارك

أجرى المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، جولة تفقدية بالمدينة، حيث تفقد خلالها تجهيزات وإستعدادات حدائق أشمون لإستقبال زوارها من المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك .
وأشار النمر أن أشمون يوجد بها حدائق نموذجية كحديقة الطفل وحديقة الورد، وحديقة أبو رقبة وحيث أن هذه الحدائق مزودة بكافة الإمكانيات وتم توفير كافة إحتياجات الزوار لتكون جاهزة دائما لإستقبال المواطنين.
واضاف النمر أن من هذا المنطلق تحرص رئاسة مركز ومدينة أشمون دائما علي الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لهم من خلال المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل وقص وتهذيب ورش الأشجار والنباتات وغسيل الأرصفة والبلدورات وتنظيف دورات المياه ومقاعد الزوار والبرجولات ،والمتابعة الدورية لصيانة الألعاب الخاصة بالأطفال.
وأكد النمر، المتابعة الدورية لأعمال الرش والتطهير والتعقيم للحديقة قبل وأثناء وبعد إستقبال الزوار حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.
وأضاف النمر أن ما تم إنجازة من تطوير الحدائق والمتنزهات جاء لتوفير أماكن جديدة للمتنزهين والمترددين من أبناء مركز أشمون وتوفير سبل الراحة لهم والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مقدماً التهنئة لأهالي مركز أشمون بحلول عيد الفطر المبارك أعادة الله علي الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.
كما شن المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة قسم الاشغالات بالمجلس، حملة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين أشمون، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار شن حملات رفع وإزالة الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين .
وخلال الحمله تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق وإخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .
من جانبه أكد النمر علي إستمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الإنضباط إلى الشارع، مشددا بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون .
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