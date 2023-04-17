جهاز الإحصاء: 89 ألف حالة زواج فى مصر خلال ديسمبر 2022

كتب: مدحت عادل

قدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي عدد عقود الزواج في شهر ديسمبر الماضي بواقع 89.1 ألف حالة زواج، بينما كانت نحو 59.9 ألف حالة زواج في شهر ديسمبر عام 2021، 29.2 ألف حالة زواج خلال شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت نحو 59.9 ألف عقد زواج خلال نفس الشهر عام 2021، زيادة بلغت نحو 29.2 ألف عقد زواج بنسبة زيادة بلغت 48.7%.

وقدرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد حالات الطلاق بنحو 22.2 ألف حالة طلاق في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 19.2 ألف حالة طلاق في نفس الشهر عام 2021، بزيادة طفيفة بلغت ألفى حالة طلاق.

ووفقا للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2021، بلغ عدد عقود الزواج 880041 عقداُ عام 2021 مقـابل 876015 عقداً عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.5٪، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 254777 حالة عام 2021 مقابل 222036 حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 14.7٪

ومن أهم مؤشرات النشرة بلغ عدد عقود الزواج في الحضر 359806 عقداً عام 2021 تمثل 40.9٪ من جملة العقود مقابل 357832 عقداً عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.6٪، وبلغ عدد عقود الزواج في الريف 520235عقداً عام 2021 تمثل 59.1٪ من جملة العقود مقابل 518183 عقداً عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.4٪.

وسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 352259 عقداً تمثل 40٪ من جملة العقود، بينما كانت أقــــل نسبة زواج في الفئة العمرية (70 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 4662 عقـــداً تمثل 0.5٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.7 سنة عام 2021.