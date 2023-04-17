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تموين الغربية تضبط 650 صندوق رنجة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك

الإثنين، 17 أبريل 2023 01:53 ص
تموين الغربية تضبط 650 صندوق رنجة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك رنجة
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط كل من هو مخالف للقوانين التموينية والتعليمات الوزارية، أسفرت عن ضبط 650 صندوق رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعهم للجمهور فى الأسواق.

 

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت ناصر العفيفي، ومحمد فضل، ومحمود برغوث المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، وتم ضبط 200 صندوق رنجة بمصنع اسماك مدخنه للاشتباه فى عدم الصلاحية وتم تحرير محضر جنح رقم 11220 مركز كفر الزيات. 

 

وضبط 150 صندوق رنجة بمصنع أسماك مدخنه للاشتباه فى عدم الصلاحية وتم تحرير محضر جنح رقم 8950 مركز طنطا، كما تم ضبط 150 صندوق رنجة بمصنع اسماك مدخنه للاشتباه فى عدم الصلاحية وتم تحرير محضر جنح رقم 8951 مركز طنطا، وضبط 150 صندوق رنجة بمصنع اسماك مدخنه للاشتباه فى الصلاحية وتم تحرير محضر جنح رقم 8952 مركز طنطا.

 


محافظة الغربية

طنطا

رنجة

كفر الزيات

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