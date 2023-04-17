تكريم الطلبة المتفوقين فى الأنشطة بتعليم القاهرة.. صور

كتب محمود طه حسين

كرمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة الطلبة المتفوقين فى الأنشطة الطلابية بالمرحلة الثانية، بدعم رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين عبد الرؤوف علام.

وأكد عبد الرؤوف علام دعم المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين للطلبة المتفوقين فى الأنشطة التربوية والمبتكر الصغير، كون الأنشطة تمثل عاملا مهما فى بناء شخصية الطفل إضافة إلى اكتشاف الموهوبين.

وكرمت المديرية 69 طالب وطالبة، موضحة أن تكريم المتفوقين فى الأنشطة يأتى فى إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باكتشاف الموهوبين من الطلبة والعمل على تنمية وتشجيع مواهبهم وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة وتنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب لوطنهم الحبيب مصر .

وأكد أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية على إستمراره لدعم أبنائة الطلبة المبدعين والمتميزين لخلق جيل قادر على الإبداع والإبتكار فى ظل رؤية مصر 2030 كما تقدم بالشكر لرئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين والمجلس على جهودهم المبذولة والملموسة للإرتقاء بالأنشطة التربوية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وجهت بتفعيل اليوم الرياضى بالمدارس خلال العام الدراسى الحالى.