تفتح أبوابها من السابعة صباحا.. أبرز المعلومات حول حدائق القناطر الخيرية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تألقت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والتي تلقب بـ "ستانلي الشرق" لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم وكذلك عيد الفطر المبارك، حيث حرصت إدارة ري القناطر الخيرية تحت إشراف وزارة الري والموارد المائية على الانتهاء من أعمال التطوير بالحدائق المختلفة التي تضمها الحدائق، لاستقبال الأسر والمواطنين للتنزه والاحتفال بالأعياد المقبلة، وفيما يلي يرصد "اليوم السابع"، أبرز أعمال التطوير التي تمت في الحدائق، والتي جاءت على النحو التالي:

- تم تكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية.

- تم تطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق وتجهيز الجراجات استعداداً للأعياد.

- تفتح حدائق القناطر الخيرية أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحاً خلال فترة الأعياد.

- أعمال التطوير التي تمت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والري يتم تنفيذها ذاتياً.

- يتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيا بمعرفة مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية.

- تم الانتهاء من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدان.

- تم الانتهاء من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة.

- وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة.

- وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة.

- وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة.

- وحديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر.

- كما تم الانتهاء مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

- يجرى حاليا عمل ملعب خماسي بحديقة أبو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة.