تعرف على.. حجم صادرات وواردات الولايات المتحدة من النفط والمنتجات البترولية

كتبت -مروة الغول

انخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال الربع الرابع من عام 2022 بنحو 179 ألف برميل يوميا أى بنسبة 2.8% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالي 6.2 مليون برميل يوميا، وهو مستوى منخفض بنحو 64 ألف برميل يوميا مقارنة بمستويات الربع المناظر من العام السابق وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك ".

وتابع التقرير، انخفاض واردات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر 2022 إلى نحو 5.6 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوياتها المسجلة منذ شهر مايو 2021 بينما ارتفعت وارداتها من المنتجات النفطية خلال الربع الرابع من عام 2022 بحوالي 25 ألف برميل يوميا أي بنسبة 1.3% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ نحو 2 مليون برميل يوميا، وهو مستوى منخفض بنحو 93 ألف بي على أساس سنوي.

وعلى جانب الصادرات، أضاف التقرير ارتفاع صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال الربع الرابع من عام 2022 بنحو 219 ألف برميل يوميا أي بنسبة 5.7% مقارنة بمستويات الربع السابق لتصل إلى نحو 4.1 مليون برميل يوميا وهو مستوى مرتفع بنحو 1.1 مليون برميل يوميا على أساس سنوي.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات النفط الخام الأمريكية قد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 5.1 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر2022، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، حيث تم تداول خام غرب تكساس بخصم سعري كبير بلغ نحو 9 دولار للبرميل عن خام برنت وهو ما جعله أكثر جاذبية للمشترين في الأسواق، فضلاً عن تزايد عمليات شراء النفط الأمريكي من قبل مصافي التكرير الأوروبية لتعويض النفط الروسي الخاضع للعقوبات بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في شرق أوروبا. كما عاودت صادرات النفط الخام الأمريكية إلى الدول الآسيوية (لا سيما الصين والهند وكوريا الجنوبية ارتفاعها مجدداً، بعد عدة أشهر من التراجع في ظل توجه تلك الدول نحو شراء النفط الخام الروسي منخفض السعر.

وفي المقابل انخفضت الصادرات الأمريكية من المنتجات النفطية بحوالي 58 ألف برميل يوميا أي بنسبة 0.9% فقط مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ نحو 6.2 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بحوالي 1.1 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات الربع المناظر من العام السابق.

هذا وقد ارتفع متوسط الصادرات الأمريكية من المنتجات النفطية إلى مستوى قياسي بلغ نحو 7.1 مليون بي خلال الأسبوع المنتهي في السابع من شهر أكتوبر 2022 ،وتجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالي الصادرات الأمريكية من النفط الخام والمنتجات النفطية خلال الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر 2022 إلى أعلى مستوى محقق منذ بدء تسجيل تلك البيانات في عام 1991 بلغ حوالي 11.8 مليون برميل يوميا ، لتتراجع صافي الواردات النفطية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. ويأتي ذلك قبل دخول الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسي المنقول بحراً حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر 2022.

وبناء على ما تقدم استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في كونها مصدر صافي للنفط خلال الربع الرابع من عام 2022 حيث بلغ صافي صادراتها النفطية نحو 2.1 مليون بي، مقارنة بصافي صادرات نفطية بلغ نحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال الربع السابق، وصافي واردات نفطية بلغ حوالي 300 ألف بي خلال الربع المماثل من العام الماضي.