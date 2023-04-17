تضامن كفر الشيخ توزع لحوما على الأسر الأولى بالرعاية في الحامول

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ بالتعاون مع جمعية الأورمان احتفالية لتوزيع لحوم مجانًا على عدد (100) أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بكنيسة مارى جرجس بالحامول فى محافظة كفرالشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الاولى بالرعاية وتحت رعاية التحالف الوطني، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، إنه تم توزيع عدد (200) كيلو لحوم على 100 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من المسحيين، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اختيار الحالات الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات القاعدية بالمركز وتحت إشراف التضامن الاجتماعى، مؤكدا أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

وأفاد شعبان، بأن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات و الأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان و بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.