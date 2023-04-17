تضامن الغربية: 12 ناديا للطفل بمراكز المحافظة توفر الرعاية الاجتماعية والتربوية

الغربية محمد طارق

أكد أحمد حمدى عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى محافظة الغربية، أن مراكز ومدن محافظة الغربية، تضم 12 ناديا للطفل ، حيث يعتبر النادي بمثابة مؤسسة اجتماعية تربوية، توفر الرعاية الاجتماعية من سن السادسة وحتى الثانية عشر، عن طريق شغل وقت فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة.

وأضاف: هذة الأندية تهدف إلى رعاية الأطفال خلال أوقات فراغهم فى أوقات الإجازات، وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده، واستكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل، ومساعدة الأم العاملة وحمايته من الإهمال البدنى والروحى ووقايته من التعرض للانحراف، وكذا اكتساب خبرات ومهارات جديدة للوصول إلى أكبر قدر من النمو.