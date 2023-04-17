تحرير 97 محضر ضبط وتهرب جمركى لبضائع متنوعة بالأقصر خلال شهر مارس الماضى

كتب: أحمد يعقوب

حررت إدارة مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجارى) بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد محمد عبد العظيم ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالى 97 محضر ضبط وتهرب جمركى بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وذلك بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقة ( كمين منشاة العمارى –البغدادي-القرنة بالأقصر - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجورة نجع حمادى -أسيوط).

وتشكلت لجان الضبط من محمد الليثى وعبد الجواد حمام ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام وعصام أحمد ومحمد عبدالله وماجد نجيب وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وحسن أحمد حسن ومحمود صلاح مفتشى إدارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العميد وائل عبدالرحمن والرائد على طاهر وقوة من أمناء الشرطة جابر العزب وشحات عبد النعيم وعامر عبدالوهاب وسنوسى نصير وحسن عريان واشرف شعبان وعبدالرحيم سعد وأحمد حسن وقوة من رجال الشرطة السريين.

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن 10سيارات معاقين ومستلزمات طبية وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية ومبردات مياه ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وزيوت سيارات وإكسسوار محمول ومستحضرات تجميل وملابس ومبيدات زراعية.

وجميع المضبوطات مستورده وغير مصحوبه بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وبلغت قيمة المضبوطات 2 مليون و514 ألفا و120 جنيها.

وبلغت الرسوم الجمركية 834 ألف و244 جنيها.

وتم سداد جزء من التعويض والرسوم الجمركية بمبلغ 769 ألفا و678 جنيها على ذمة قبول التصالح بعد إخطار عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.