تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب غرقا في نهر النيل بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه غرقا في نهر النيل بأطفيح، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طافية بنهر النيل في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب مبلغ بتغيبه بصحبة والده.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.