تحالف للوقود النووي.. الخمسة الكبار يتحدون لإبعاد روسيا من سوق الطاقة الدولي

كتبت: نهال أبو السعود

شكلت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا تحالف لتطوير سلاسل التوريد المشتركة للوقود النووي، وقالت وزارة أمن الطاقة إن القرار ، الذي تم الإعلان عنه في محادثات مجموعة السبع في مدينة سابورو شمال اليابان ، يهدف إلى إخراج روسيا من سوق الطاقة النووية الدولية.

وبحسب صحيفة الاندبندنت، ستستخدم الدول الخمس قطاعات الطاقة النووية المدنية لتقويض قبضة روسيا على سلاسل التوريد ، وقطع وسيلة أخرى للرئيس فلاديمير بوتين لتمويل الحرب في أوكرانيا.

قال وزير أمن الطاقة البريطاني جرانت شابس: "كانت المملكة المتحدة في صميم الجهود العالمية لدعم أوكرانيا وهزيمة بوتين والتأكد من أنه لا هو ولا أي شخص مثله يمكن أن يفكر في أنه يمكن التحكم في العالم من خلال مصادر الطاقة"

وتابع: "هذه هي الخطوة الحيوية التالية ، الاتحاد مع الدول الأخرى لإظهار بوتين أن روسيا لم تعد موضع ترحيب ، وفي تعزيز أمن الطاقة العالمي لدينا من خلال استخدام إمدادات دولية موثوقة من الوقود النووي من مصادر آمنة ومأمونة."

وقالت وزارة الطاقة البريطانية إن الاتفاقية ستعزز أيضًا قطاع الطاقة النووية في المملكة المتحدة ، وتساعدها على طريق استقلالية الطاقة وتقليل فواتير الكهرباء.

وأشار التقرير الى ان الوقود يستخدم لتشغيل محطات الطاقة النووية التي توفر حوالي 15% من إمدادات الكهرباء في المملكة المتحدة ، بهدف الوصول إلى 25% بحلول عام 2050.

اختتم وزراء مجموعة الدول السبع يومين من الاجتماعات حول المناخ والطاقة والسياسة البيئية يوم الأحد، وتم وضع أهدافًا جماعية جديدة لاستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية البحرية واتفقوا على تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ، وخاصة الفحم.