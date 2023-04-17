بيت العائلة المصرية بالإسماعيلية يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد.. صور

قام وفد بيت العائلة المصرية بالإسماعيلية برئاسة الدكتور أحمد بيومى رئيس مجلس أمناء بيت العائلة والدكتور إبراهيم فارس المتحدث الرسمى لبيت العائلة وعضوية كلا من الدكتور مصطفى الباز عضو مجلس أمناء بيت العائلة ومحمد عبدالفتاح منسق بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية والشيخ جمال على والشيخ أحمد فؤاد عضوا لجنة الخطاب الدينى بالبيت ومدحت عبدالفتاح ومايبل مكرم ولبنى ذكى، مقرر المجلس القومى للمرأة وإيمى موسى وفوقيه السيد وولاء جمعة، مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم أعضاء بيت العائلة وحسن عباس وسماح محمد بلجنة الرصد، بزيارة الكنيسة الإنجيليية المشيخية بالإسماعيلية وكان فى استقبالهم القس أيمن سامى خليل راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب الدكتورأحمد بيومى عن سعادته البالغة بالعلاقة التى تربط المصريين مسلمين ومسيحيين، والتى تنبع من الفهم الصحيح للدِّين، موضحًا على أن معانى المحبة والسلام والإيخاء تنبع من قلبيهما فهم قطبى الأمة ونعيش جميعنا على أرض واحدة وتحت سماء واحدة وتهنئتنا لإخواننا فى الوطن ليست من باب المجاملة أو الشكليات، وإنما هى تأكيد لفهمنا لتعاليم ديننا الحنيف.

وأكد الدكتورإبراهيم فارس المتحدث الرسمى لبيت العائلة، على أن هذه الزيارات تتم كل عام واعتدنا على تبادل التهانى فى الأعياد مسلمين ومسيحيين للتجديد الدائم لأواصر الصداقة والمحبة والالتفاف حول النسيج الوطنى المصرى المتين الذى يجمع المسلمين والمسيحين، انعكاسًا للتعاون والعلاقة التى تربط بين الأزهر الشريف والكنيسة فى مختلف المجالات.

وأضاف الدكتور مصطفى الباز أن علاقة المسلمين والمسيحيين تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء، وأنَّ هذه الأخوَّة ستظلُّ دائمًا الرباط المتين الذى يَشتدُّ به الوطن فى مواجهة الصعاب والتحديات، واننا كلنا مصريين أبناء نسيج وطن واحد لايستطيع احد أن يفرق بيننا اليوم نحتفل بعيد القيامة وأيضا غدا نحتفل بعيد الفطر المبارك فالكل مصريين.