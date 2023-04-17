انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق معرض لبيع الأثاث فى الهرم

كتب أحمد إسماعيل - أسماء شلبى

انتدبت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعى لفحص واقعة اشتعال النيران فى معرض لبيع الاثاث بمنطقة الهرم ، لبيان سبب الحريق وإعداد تقرير فنى ببداية الحريق ونهايته والعوامل التي ساعدت على الاشتعال، وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لمحل أثاث اشتعل به حريق بمنطقة الهرم لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتبين احتراق جانب من الأثاث، دون إصابات.

كما استمع رجال المباحث لأقوال مدير المحل وعددا من العاملين به ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق بمحل لبيع الأثاث المنزلي بمنطقة الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني، ومحاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.