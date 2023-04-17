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اليوم السابع: الرئيس السيسى يصدق على «تقرير نظام التوقيت الصيفى»

الإثنين، 17 أبريل 2023 07:00 م
اليوم السابع: الرئيس السيسى يصدق على «تقرير نظام التوقيت الصيفى»

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تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يصدق على «تقرير نظام التوقيت الصيفى».. وبدء العمل من الجمعة الأخيرة فى إبريل.. «الجامعة العربية» تدعو إلى تكاتف كل مكونات الطيف السياسى السودانى للخروج من الأزمة.. أسئلة امتحانات الثانوية 2023 متزنة ومتدرجة من حيث الصعوبة
 
 

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التوقيت الصيفى

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