الواردات المصرية من الإمارات تسجل 4.9 مليار دولار عام 2022

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الإمارات العربية خلال عام 2022، حيث سجل نحو 4.9 مليار دولار، بينما كان نحو 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت نحو 2.5%.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، تطور واردات مصر من الإمارات وبلغت قيمتها نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة تراجع بلغت نسبتها 2.3%.

وفيما يلي أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022:

1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار.

3. لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 254.8 مليون دولار.

4. نحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار.

5. أسماك بقيمة 155.7 مليون دولار.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رصدت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.