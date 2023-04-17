المدعى العام الأوكرانى يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة

وقال كوستين فى مقابلة صحفية، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، إن تقديم روسيا إلى العدالة لا يزال من مجالات تركيز الحوار الثنائى بين أوكرانيا والولايات المتحدة وهو مهمة ذات أولوية على الصعيد العالمى فى المستقبل القريب.

وشدد كوستين على ضرورة إنشاء محكمة دولية خاصة بجريمة العدوان، تمارس الاختصاص على القيادة العسكرية والسياسية الروسية العليا.

وأضاف المدعى العام الأوكرانى أن العدوان الروسي هو حرب عالمية وأن الرد على جريمة العدوان يجب أن يكون عالميًا أيضًا.

وشدد كوستين على ضرورة تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين، وكذلك تعويض الخسائر التي تسببت بها روسيا على حساب الأصول الروسية الخاصة والسيادية.

ويخطط كوستين خلال الزيارة لعقد عدد من الاجتماعات لبحث هذه القضايا مع الشركاء الأمريكيين.