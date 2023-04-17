اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 08:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

القوات العراقية تعتقل إرهابيا من داعش في السليمانية

الإثنين، 17 أبريل 2023 10:00 م
القوات العراقية تعتقل إرهابيا من داعش في السليمانية اعتقال - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت خلية الاعلام الأمني، في العراق، الإطاحة بإرهابي متورط باستهداف القوات الأمنية والمدنيين بعدد من المحافظات.

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية، العراقية، مساء اليوم الإثنين، أن "قوة أمنية في جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المتورطين في استهداف القوات الأمنية والمدنيين في عدد من المحافظات العراقية".

وأشار البيان إلى أن " الإرهابي عمل فيما يسمى "فرقة ذات الصواري" التي كانت تنشط بمناطق شمالي بغداد، واشترك بعمليات إرهابية في قضاء سامراء، لينتقل بعد ذلك للعمل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي بما يسمى ولاية كركوك".

وأضاف أن "عملية إلقاء القبض تمت في محافظة السليمانية بناء على معلومات استخبارية دقيقة وعملية تعقب استمرت لعشرة أشهر بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب في المحافظة".

 


القوات العراقية

داعش

السليمانية

العراق

اخبار العراق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة