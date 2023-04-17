اليوم السابع
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القبض على 6 متهمين وراء قتل شاب في الساحل

الإثنين، 17 أبريل 2023 01:14 م
القبض على 6 متهمين وراء قتل شاب في الساحل قوة أمنية- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقى شاب مصرعه تصادف مروره أثناء مشاجرة في بمنطقة الساحل وسط القاهرة، حيث طعنه عاطل أثناء مشاهدته للمشاجرة وتوفى في الحال وتم ضبط المتهمين.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا  بوصول "عمر.أ.ع" 17 سنة طالب مصاب بطعنة نافذة بالصدر والذي توفي أثناء إسعافه، بالانتقال والفحص تبين أنَّه حال سير نجله بشارع تبين وجود مشاجرة بين أحد الأشخاص كان بحوزته سلاح أبيض وبين أشخاص آخرين وحدثت إصابته التي انهت حياته وتم القبض علي 6 متهمين وتم نقله الي المستشفى وحرر المحضر اللازم بالواقعة.
 
 
 

أمن القاهرة

اخبار الحوادث

الساحل

مشاجرة



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