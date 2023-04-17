القافلة الطبية المجانية فى وحدة طوسون بالإسماعيلية تستقبل 300 مواطن

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية فى وحدة طوسون، والتى تستهدف أهالى مركز ومدينة الإسماعيلية، وقامت القافلة الطبية بالكشف على 300 مواطن فى أولى أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين الموافق وتستمر حتى غدا الثلاثاء ضمن خطة القوافل العلاجية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية فى وحدة طوسون تضمنت 9 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا بالإضافة إلى التثقيف الصحى والتوعية بأهمية تلقى لقاح كورونا والتسجيل الفورى بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال 148مواطنا بعيادة الباطنة و27 مواطنا بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 4 سيدات بالإضافة إلى استقبال 57 حالة بعيادة الأطفال وفى عيادة الأسنان تم استقبال 12 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 24 حالة بالإضافة إلى استقبال 27 سيدة بعيادة النساء وحالة واحدة بوحدة الأشعة.

على أن تستمر القافلة الطبية فى وحدة طوسون التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية فى استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.