العثور على "بارود" فى منزل المشتبه به فى انفجار استهدف رئيس وزراء اليابان

وكالات الأنباء

عُثر على ما يبدو أنه بارود فى منزل المشتبه به فى إلقاء عبوة ناسفة نحو رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا خلال تجمع انتخابى، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين.

لم يصب كيشيدا بأذى فى الحادث الذى وقع السبت، عندما استُهدف بعبوة ناسفة فى ميناء للصيد في واكاياما (غرب)، حيث كان يستعدّ لإلقاء خطاب لدعم مرشح من حزبه.



وأمضت الشرطة أكثر من ثماني ساعات الأحد فى تفتيش منزل المشتبه به البالغ من العمر 24 عامًا ويُدعى ريوجي كيمورا، بحسب وسائل اعلام، وتم إجلاء سكان الحي موقتًا تحسباً لوجود متفجرات أخرى.