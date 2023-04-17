"الطمع القاتل".. حسن دفع "900 ألف جنيه" لخاله المستريح

كتب أحمد حسني

سلسلة جديدة تحت عنوان " الطمع القاتل" نقدمها في شهر رمضان نروي لكم فيها قصص واقعية من ضحايا المستريحين، ما بين هنا وهناك ووعود بالثراء الفاحش السريع، يقع الضحايا الذين يروا قصصهم بعقول ضائعة ومشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

فمهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالين جدد يستطيعون أن يصلو إلى قلبو المجني عليهم بكلام معسول ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض السابعة.

وفى هذه الحلقة

يقول حسن أحمد، أحد ضحايا مستريح أطفيح، إن المستريح خاله، شقيق والدته، ودفع له 900 ألف جنيه وهى حصيلة بيع أرضه وأرض أشقائه، موضحاً أنه أقنعه أن الفائدة تصل لـ20%.

وأضاف ضحية المستريح، "اللى ضحك عليا خالى، طب أثق في مين لو موثقتش في خالى، خد منا فلوسنا وضحك علينا واحنا اهل مراعاش حتى درجة القرابة اللى بينا، أنا مش عايز غير فلوسنا وحقنا".