الشعبة العامة للذهب: الأسواق تشهد ارتفاعا غير مبرر بالأسعار

كتب إسلام سعيد

رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد، اليوم الاثنين، زيادات غير مبررة في الأسعار بالأسواق المحلية، حيث وصل سعر جرام عيار 21 الي 2320 جنيها خلال التعاملات المسائية مرتفعا بحوالي 60 جنيها للجرام عن أسعار إغلاق الصاغة السبت الماضي بالرغم من تراجع السعر العالمي إلي 1996 دولارا للأوقية، منخفضا عن سعر بداية التعاملات الذي كان يقدر بـ 2004 دولار للأوقية .

وتعتبر الشعبة تلك الزيادة غير مبررة نظرا لثبات سعر الصرف والثبات النسبي في حركة الطلب المحلي مقارنة مع حجم العرض الحالي .

وتنصح الشعبة المستهلكين بالتروي في حركة الشراء لحين استقرار الأسعار بالأسواق وتناسبها مع السعر العالمي ومتغيرات السوق المحلية وعدم اعتبار الزيادة الحالية مؤشرا لزيادة مستقبلية في الأسعار قد تدفع البعض لزيادة مشترياتهم من الذهب.

وحول أسعار تداول الذهب بالأسواق، فهى كالأتي:

أوقية 1996 دولارا

عيار 21 2320 جنيها

عيار 24 2651.5 جنيه

عيار 18 1988.5 جنيه

عيار 14 1551 جنيها

قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب الدمغة والضريبة والمصنعية 18560 جنيها.