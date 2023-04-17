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السيطرة على حريق بسيارة ملاكى بسبب ماس كهربائى فى دار السلام بسوهاج

الإثنين، 17 أبريل 2023 10:59 ص
السيطرة على حريق بسيارة ملاكى بسبب ماس كهربائى فى دار السلام بسوهاج الحماية المدنية - أرشيفية
سوهاج ـ محمود مقبول

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تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد مدير الإدارة، من السيطرة على حريق بسيارة ملاكى على الطريق، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق، وتبين أن سببه ماس كهربائى من التوصيلات الداخلية بالسيارة، ولا توجد إصابات بشرية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإحتراق مقدمة سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة دار السلام دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ، العميد رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بسيارة دائرة مركز دار السلام حيث تبين نشوب الحريق بالسيارة ملاكي " قيادة المدعو صبري ش م م 26 سنة مهندس زراعي ويقيم دائرة المركز وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال صاحب السيارة أفاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات الداخلية بالسيارة وأضاف بإحتراق مقدمة السيارة تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.



 

 


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