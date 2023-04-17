اليوم السابع
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السيدة انتصار السيسي بمناسبة "شم النسيم": أدام الله فرحتنا والسعادة فى حياتنا

الإثنين، 17 أبريل 2023 12:23 م
السيدة انتصار السيسي بمناسبة "شم النسيم": أدام الله فرحتنا والسعادة فى حياتنا السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى

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تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة احتفالات شم النسيم، مضيفة على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك":"أدام الله فرحتنا وبهجتنا والسعادة فى حياتنا، كل عام ونحن جميعا بخير وسعادة".
 
وكانت السيدة انتصار السيسى، كتبت أمس عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، التي يضرب المصريون فيها المثل العظيم في الترابط والتضامن والوحدة الإنسانية، وأدعو الله في هذه المناسبة أن يديم على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار".

السيدة انتصار السيسى

انتصار السيسي

شم النسيم

المصريين

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