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الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الإثنين، 17 أبريل 2023 10:05 م
الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

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