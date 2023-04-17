الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحةالإثنين، 17 أبريل 2023 10:05 م
الرئيس السيسى
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