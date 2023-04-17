وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان الأحد - أن "هذه الزيارة تأتي تكريسا لروابط الأخوة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، وفي إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي على إثر تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية، وقرار السلطات السورية بإعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين".