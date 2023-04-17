وذكرت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أنه "منذ بدء الحرب الروسية، سقط أكثر من 750 في صفوف المدنيين بين قتيل ومصاب في حوادث ناجمة عن انفجار الألغام".

وأشارت إلى "استمرار الإبلاغ عن الخسائر المدنية المتعلقة بالألغام يوميًا في أوكرانيا"، لافتة إلى أن "المناطق الأكثر تضررًا هي خيرسون وخاركيف اللتان كانتا تقعان تحت السيطرة الروسية".

وأفادت الوزارة بأنه "مع حلول فصل الربيع وازدياد عدد الأشخاص المنخرطين في الأنشطة الزراعية، سيزداد خطر وقوع حوادث الألغام بين المدنيين".