اليوم السابع
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"الداخلية" تنقل سيدة تعانى من سمنة مفرطة للمستشفى

الإثنين، 17 أبريل 2023 06:58 م
"الداخلية" تنقل سيدة تعانى من سمنة مفرطة للمستشفى الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بوجود (إحدى السيدات "مسنة" – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) تعانى من حالة مرضية وعدم قدرتها على الحركة لمعاناتها من السمنة  المفرطة، وتعذر نقلها لإحدى المستشفيات.
 
 
 
على الفور انتقلت قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية لمحل البلاغ ، وأمكن إنزال السيدة من محل سكنها، وتم نقلها لإحدى المستشفيات.
 
 
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

اجهزة الامن

اخبار الحوادث

الاسكندرية

وزارة الداخلية



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