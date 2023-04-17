اليوم السابع
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الإثنين، 17 أبريل 2023 04:36 م
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الداخلية تكشف ملابسات اصطدام سيارة بالإسعاف على كورنيش المعادي

الإثنين، 17 أبريل 2023 03:46 م
الداخلية تكشف ملابسات اصطدام سيارة بالإسعاف على كورنيش المعادي حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً  قيام قائد سيارة ملاكى باعتراض طريق سيارة إسعاف "بداخلها حالة مرضية" بطريق كورنيش المعادى بالقاهرة. 
 
بالفحص أمكن تحديد مالك السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وتبين أنه (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) وباستدعاء المذكور قرر بأنه أثناء سير سيارته بطريق كورنيش النيل بمنطقة مصر القديمة اصطدمت به سيارة إسعاف مسرعة، فحدثت بينه وبين قائدها مشادة كلامية تطورت لقيام قائد سيارة الإسعاف بالتعدى عليه بالسب وفر مسرعاً بالسيارة، فقام بمحاولة اللحاق به واستيقافه والاستغاثة بالخدمات المرورية لاتخاذ إجراء قانونى ضده، إلا أنه علم بأن سيارة الإسعاف بداخلها حالة مرضية فقام بالانصراف ورفض اتخاذ إجراء قانونى.

الأجهزة الأمنية

اصطدام سيارة

كورنيش المعادى

مواقع التواصل



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