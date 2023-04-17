"الداخلية" تضبط مخدرات بقيمة 1.7 مليون جنيه فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه بكميات كبيرة على عملائهما مُتخذان من دائرتى قسمى شرطة (أول وثان العامرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:-

ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) حال تواجده بالقرب من مسكنه، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,750,000 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.