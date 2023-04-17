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الخارجية السودانية: ما يحدث فى البلاد شأن داخلى ينبغى تركه للسودانيين

الإثنين، 17 أبريل 2023 01:19 م
الخارجية السودانية: ما يحدث فى البلاد شأن داخلى ينبغى تركه للسودانيين رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
كتب: أحمد جمعة

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أكدت وزارة الخارجية السودانية، الاثنين، على أن ما يحدث في البلاد شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع قد بدأت بالهجوم على مقر سكن رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق عبد الفتاح البرهان ببيت الضيافة.
 
وأشارت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها إلى أن رئيس مجلس السيادة قد أصدر قراراً بحل الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة على الدولة، وسيتم التعامل معها على هذا الأساس، مؤكدا أن قوات الجيش السوداني تمكنت من إلحاق الهزيمة بالمتمردين وكبدتهم خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات.
 
وأشارت الوزارة إلى أن المجتمع الدولي سعى لإقناع قيادة الدعم السريع بالإندماج في القوات المسلحة السودانية وفشل لتعنت قادتها في قبول هذا الأمر، موضحة أن الجهات المختصة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية جميع مقار ومنسوبي البعثات الدبلوماسية المعتمدة فى الخرطوم.
 
 

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