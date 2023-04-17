التعليم تنهى تحديث بيانات المعلمين المشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2023

كتب محمود طه حسين

استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2023، انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تحديث بيانات أعضاء هيئة التدريس والإداريين المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة كمراقبين وملاحظين ومقدرى درجات حيث استقبلت الوزارة طلبات الراغبين فى العمل خلال الفترة من 1 مارس الماضى وحتى منتصف أبريل الجارى، فيما وجهت مديرى المديريات والإدارات التعليمية بطباعة استمارة 1 سرى للمعلمين وتسليمها إلى لجان الإدارة المسئولة عن تجهيز خطابات الندب للمراقبين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن يتم إرسال خطابات الندب للمرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة مايو المقبل على أن يتم فتح باب قبول اعتذارات المعلمين الذين تتوافر لديهم ضوابط الاعتذارات وعدم المشاركة في الامتحانات مباشرة ولمدة محددة

وحددت الوزارة ضوابط قبول اعتذارات المعلمين من المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة، إذا توافرت حالات المرض، على أن يقدم المعلم تقريرا طبيا حديثا ومعتمدا ومختوما من المجلس الطبي العام، مدونا به يعفى من أعمال الامتحانات والعمل جزءا من الوقت، و حصول المعلم على إجازة بدون مرتب على أن يقدم المستند الدال على ذلك، وصورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.

وأكدت الوزارة أنه يقبل اعتذار المعلمة التى لديها طفل رضيع حتى سنتين ومن لديها طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يقدم المعلم تقريرا طبيا وشهادة ميلاد أو طفل مصاب بمرض مزمن ووفاة الزوج أو الزوجة مع تقديم شهادة وفاة لا تتجاوز العام، كما يقبل اعتذار المعلمة فى حالة سفر الزوج، وإذا كان الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة العمل.

وأشارت الوزارة إلى أنه يقبل اعتذار الزوج أو الزوجة عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة، مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين، كما يقبل اعتذار من صدر ضده قرارا بالحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية ومن يرد له اعتباره، أو يعفى من عقوبة الحرمان من أعمال الامتحانات، مشددة على أنه يتم قبول طلبات الاعتذار فى المديريات التعليمية من خلال تحديد أماكن مخصصة لقبول الاعتذارات، حيث توفر لجان الإدارة على مستوى الجمهورية أعضاء بالمقار المخصصة مهمتها قبول اعتذارات المعلمين الذين تتوافر لديهم الشروط والضوابط المحددة.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن المشاركة فى أعمال الامتحانات مهمة قومية والوزارة لديها ثقة كبيرة فى أعضاء هيئة التدريس، لتلبية احتياجات العمل والمشاركة بكثافة فى أعمال الامتحانات، مضيفة أن الملاحظ أو المراقب له دور كبير فى تحقيق الانضباط الكامل داخل لجان السير، موضحة أنه يتم تعريف الملاحظين بدورهم كاملا حيث يقوم رؤساء لجان السير بعقد اجتماعات قبل انطلاق الامتحانات مع الملاحظين والمراقبين من أجل التشديد على المراقبين بالتصدى لأى محاولات غش وأيضا إعلان ضوابط توزيع نماذج الأسئلة الأربعة على الطلاب وواجبات ومهام الملاحظين داخل اللجان أثناء سير الامتحانات.

وشددت المصادر على أن الوزارة هدفها تحقيق الانضباط والشفافية والعدالة الكامل داخل لجان الامتحانات حتى يحصل كل طالب على حقة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب فى كافة لجان الامتحانات، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بحسم على أية مخالفات تظهر بلجان الامتحانات واى تقصير سوف يواجه بصرامة وقوة، حيث تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023، 12 يونيو المقبل.