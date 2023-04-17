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التعليم تعلن مواعيد تقييم الطلاب بالمدارس المطبقة بها منهجية الجدارات

الإثنين، 17 أبريل 2023 04:37 م
التعليم تعلن مواعيد تقييم الطلاب بالمدارس المطبقة بها منهجية الجدارات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن خطة الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل لطلاب التعليم الفنى بالصفين الأول والثانى الثانوى والثالث بمدارس المرحلة الأولى، موضحة أنه تنفيذا للائحة التقييم والتحقق المعتمدة من الوزير، بزيارات المحقق الخارجى بهدف التأكد من صدق قرارات تقييم الطلاب وفاعلية التحقق الداخلى بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات وسيتم تنفيذ الزيارة الثانية لأعمال التحقق الخارجى خلال الفترة من 6 مايو المقبل حتى الخميس 11 من نفس الشهر على أن يتم التحقق من تقييم وحدات طلاب الصف الثالث يوم السبت 6 مايو وسرعة ارسال بيان نتيجة تقييم طلاب الصف الثالث فى موعد أقصاه الأحد 7 مايو واستكمال أعمال التحقق الخارجى للصفين الأول والثانى وإرسال بيان تقييم الوحدات فى موعد أقصاه الأحد 14 مايو .

ونبهت الوزارة على مسئول الجدارات بالتعليم الفنى بالمديريات التعليمية بإبلاغ المسئولين والمكلفين بتلك الزيارات مع الالتزام باستلام التقارير الخاصة بالزيارات من المحققين وإرسالها إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى فور الانتهاء من الزيارات، مع توفير أماكن استراحة للأعضاء القادمين من محافظات مختلفة أثناء إجراء أعمال التحقق مع مراعاة صرف بدلات للسفر والانتقالات للمحققين من الإدارات التعليمية ويقوم العضو المسئول عن أعمال التحقق الخارجى بتسليم نسخة ورقية من التقرير إلى مسئول الجدارات بالتعليم الفنى بالمديريات وإرسال نسخة soft من استمارة التحقق الخارجى على الواتس الخاص بمنسق برنامج الجدارات المهنية بكل نوعية من نوعيات التعليم الفنى بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى.


التربية والتعليم

منهجية الجدارات

تقييم الطلاب بالمدارس المطبقة منهجية الجدارات

اخبار مصر



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