البيئة الألمانية ترفض طلب ولاية بافاريا بمواصلة تشغيل محطة نووية

كتب: أحمد علوى

رفضت وزارة البيئة الألمانية، الأحد، طلب ولاية بافاريا بالسماح لها بمواصلة تشغيل محطات الطاقة النووية، قائلة أن الولاية القضائية لهذه المنشآت تقع على عاتق الحكومة الاتحادية.

وأغلقت ألمانيا آخر ثلاث محطات للطاقة النووية، السبت، لتنهى برنامجًا استمر ستة عقود مع تنفيذ برلين خطة لقصر توليد الكهرباء على المصادر المتجددة بحلول عام 2035.



وقالت صحيفة بيلد إم زونتاج، الأحد، أن رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر، أراد أن يطلب من الحكومة الاتحادية تغيير قانون إنهاء الاعتماد على الطاقة النووية، للسماح للولاية بمواصلة تشغيل المحطات فى نطاق سلطتها القضائية.



ونُقل عن زودر قوله: "إلى أن تنتهى الأزمة، وينجح التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، يجب أن نستخدم كل أنواع الطاقة حتى نهاية العقد الحالي".



ويوجد فى ولاية بافاريا مفاعل إيزار 2 بقدرة 1400 ميجاوات، الذى بإمكانه توفير إمدادات لما يعادل مدينة كبيرة.



وقالت وزيرة البيئة شتيفى ليمكه أن ترخيص إيزار 2 قد انتهى، وإن إعادة تشغيل المفاعل تتطلب ترخيصًا جديدًا.