اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يلتقى رهبان أديرة برية شيهيت والخطاطبة

الإثنين، 17 أبريل 2023 06:13 م
البابا تواضروس الثانى يلتقى رهبان أديرة برية شيهيت والخطاطبة لقاء البابا تواضروس مع رهبان أديره شيهت
كتب: محمد الأحمدى

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عقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لقاءً اليوم مع رهبان أديرة برية شيهيت والخطاطبة.

وهنأ قداسته الآباء الرهبان بعيد القيامة المجيد، وألقى عليهم كلمة روحية بهذه المناسبة.  

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، بعد صيام دام 55 يوما، وذلك بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة

ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة الكبرى وسط مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد القيامة المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالأعلام البيضاء والورود ابتهاجا بالعيد.

ونقل التلفزيون المصرى صلوات القداس الإلهى على الهواء مباشرة، كما يتم نقل الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية والصفحة الرسمية للمتحدث بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

 

لقاء البابا تواضروس مع الكهنة
لقاء البابا تواضروس مع الكهنة

 

اجتماع دير الخطاطبة
اجتماع دير الخطاطبة

 

جانب من لقاء البابا فى دير الخطاطبه
جانب من لقاء البابا فى دير الخطاطبه

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اديره بريه شيهت



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