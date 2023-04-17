الأرصاد: أجواء شم النسيم حارة وزيادة فترات سطوع الشمس

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس تزامنا مع أجواء شم النسيم اليوم الإثنين، حيث تسود البلاد أجواء مشمسه وحارة على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية حاره، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتكون درجات الحرارة العظمي المتوقعة، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 33 درجة مئوية ، والسواحل الشمالية 31 درجة مئوية ، وجنوب سيناء 32 درجة مئوية، وشمال الصعيد 35 درجة مئوية، و نوب الصعيد 36 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ، دافئ على السواحل الشمالية الغربية ، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، مما يشهد غدا أتربة عالقة نهارا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".