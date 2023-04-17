اليوم السابع
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اعرف عروض العيد بمعارض أهلا رمضان بالجيزة.. تخفيضات على اللحوم والدواجن

الإثنين، 17 أبريل 2023 10:45 ص
اعرف عروض العيد بمعارض أهلا رمضان بالجيزة.. تخفيضات على اللحوم والدواجن معرض أهلا رمضان
كتبت - مرام محمد

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تشهد معارض "أهلا رمضان"  قبل أيام قليلة من غلق أبوابها رسميا، وبالتزامن من قرب حلول عيد الفطر المبارك، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية واللحوم والدواجن المجمدة والطازجة بتخفيضات تصل لـ30%.
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أسعار اللحوم والدواجن البلدى بمعارض "أهلا رمضان" في محافظة الجيزة.
 
-اللحم البلدي بسعر يتراوح ما بين 200 و220 جنيها.
-فراخ (زنة كيلو/كيلو و100) بسعر 105 جنيهات.
-فراخ (زنة كيلو و200/كيلو و300) بسعر 125 جنيها.
-فراخ (زنة كيلو و300/كيلو و400) بسعر 135 جنيها.
-فيليه فراخ (900 جرام) بسعر 155 جنيها.
-وراك فراخ (900 جرام) بسعر 75 جنيها.
-دبابيس فراخ (800 جرام) بسعر 85 جنيها.
-شيش طاووق (900 جرام) بسعر 140 جنيها.
-بط مزارع بسعر 95 جنيها.
-سمان جامبو "2 فردة" بسعر 65 جنيها.
-كبدة وقوانص (400 جرام) بسعر 35 جنيها.
-كفتة شوي (900 جرام) بسعر 90 جنيها.
-برجر لحمة (900 جرام) بسعر 90 جنيها.
-كبدة شرائح (400 جرام) بسعر 50 جنيها.
-كبدة اسكندراني (400 جرام) بسعر 50 جنيها.
-سجق لحمة (400 جرام) بسعر 45 جنيها.
-سوسيس (400 جرام) بسعر 40 جنيها.
-كفتة أرز (900 جرام) بسعر 50 جنيها.
-ممبار (900 جرام) بسعر 50 جنيها.
-محشي ورق عنب (900 جرام) بسعر 50 جنيها.
-كبيبة (450 جرام) بسعر 50 جنيها.
 
يُذكر أن الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس ادارة الغرفة قامت بافتتاح وتشغيل معرض فيصل للجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك بعد تجهيز أجزاء من المعرض لعرض منتجات ومستلزمات الأسرة المصرية فى العيد من الكعك والبسكويت واللحوم والملابس والأحذية.

معارض اهلا رمضان

اهلا رمضان

اسعار السلع بمعرض اهلا رمضان

عيد الفطر



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