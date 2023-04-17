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إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى كرداسة

الإثنين، 17 أبريل 2023 09:43 ص
إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى كرداسة حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة نقل وملاكى أعلى الطريق فى كرداسة وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ على السائقين وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى كرداسة بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.
 
 

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