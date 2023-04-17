إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق مرسى علم - القصير

أصيب 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق "مرسى علم - القصير"، مساء اليوم الإثنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، اخطارا بانقلاب سيارة ملاكى "جيب" بطريق "مرسى علم - القصير"، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج.

كان لقى أمس الأحد 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين، فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق مرسى علم - إدفو، جنوب البحر الأحمر، وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف، وتم نقلهم جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.