إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق مرسى علم - القصير

أصيب 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق "مرسى علم - القصير"، مساء اليوم الإثنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.
تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، اخطارا بانقلاب سيارة ملاكى "جيب" بطريق "مرسى علم - القصير"، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج.
كان لقى أمس الأحد 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين، فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق مرسى علم - إدفو، جنوب البحر الأحمر، وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف، وتم نقلهم جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة