اليوم السابع
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الإثنين، 17 أبريل 2023 10:37 م
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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق مرسى علم - القصير

الإثنين، 17 أبريل 2023 10:33 م
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق مرسى علم - القصير إسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق "مرسى علم - القصير"، مساء اليوم الإثنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، اخطارا بانقلاب سيارة ملاكى "جيب" بطريق "مرسى علم - القصير"، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج. 

 

كان لقى أمس الأحد 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين، فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق مرسى علم - إدفو، جنوب البحر الأحمر، وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف، وتم نقلهم جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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