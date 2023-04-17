اليوم السابع
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الإثنين، 17 أبريل 2023 01:25 م
أكرم القصاص
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إصابة 30 شخصا فى حادث تصادم قطارين ببنجلاديش.. صور

الإثنين، 17 أبريل 2023 12:05 م
إصابة 30 شخصا فى حادث تصادم قطارين ببنجلاديش.. صور حادث تصادم قطارين ببنجلاديش
وكالات الأنباء

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أصيب 30 شخصا، فى بنجلاديش، فى حادث تصادم بين قطار مدنى وقطار شحن فى مدينة كوميلا، بينهم 5 أشخاص فى حالة حرجة.

وأفادت السلطات المحلية فى بنجلاديش، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، بأن الحادث وقع نتيجة اصطدام قطار  Sonar Bangla Express السريع المتجه إلى العاصمة دكا بقطار شحن، ما أدى إلى خروج سبع عربات وقاطرة عن مسارها.

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تصادم قطارين

ووفقا لوسائل الإعلام فإن القطار السريع كان يسير بسرعة 70 كم/ ساعة عندما اصطدم بقطار الشحن، مما تسبب بأضرار جسيمة للعربات.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تحديد سبب التصادم بشكل رسمي، شركة السكك الحديدية قالت، إن الحادث وقع نتيجة عطل أصاب نظام إشارات المحطة، ما أدى إلى تحويل مسار القطار بشكل خاطئ إلى مسار آخر.

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تصادم قطارين فى بنجلاديش
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جانب من الحادث

 


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