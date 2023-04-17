اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حريق بالفيوم

الإثنين، 17 أبريل 2023 03:20 ص
إصابة 3 أشخاص فى حريق بالفيوم حريق - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أصيب ثلاثة أشخاص في حريق نشب ببعض المحال التجارية، بمنطقة العريان بمدينة الفيوم، مساء الأحد، ونقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 
تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بنشوب حريق بأحد المحال التجارية، بمنطقة العريان، بمدينة الفيوم، وهي منطقة مليئة بالمحال التجارية، وسوق خضراوات وفاكهة، وانتقلت قوات الشرطة، والحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى المنطقة، وتبين إصابة ثلاثة مواطنين، بإصابات متنوعة، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج.
 
وسيطرت قوات الحماية المدنية، على الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

 


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