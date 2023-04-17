إصابة 3 أشخاص فى حريق بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب ثلاثة أشخاص في حريق نشب ببعض المحال التجارية، بمنطقة العريان بمدينة الفيوم، مساء الأحد، ونقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وأخطرت النيابة للتحقيق.