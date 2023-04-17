إصابة 13 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى

أُصيب 13 شخًصا منذ قليل إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالقرب من كوبرى دمو بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوى الغربى وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مدخل دمو بالطريق الصحراوى الغربى، نتج عنه إصابة 13 شخصًا، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد بسيارات تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف وبالاشتراك مع مرفق إسعاف الفيوم، إلى موقع الحادث وجارِ نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.