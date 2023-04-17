إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا

أصيب 11 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالقرب من كمين الصفا على الطريق الصحراوى أمام مركز المنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 2718 ن ر ج، ربع نقل، بالطريق الصحراوى الشرقى، بالقرب من كمين الصفا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا، هم: عمرو حسين حنفى 40 عاما، عبد الله خالد 30 عاما، عماد ناصر 21 عاما، حسين محمد 32 عاما، رضا فولى 19 عاما، على عمران 22 عاما، محمود محمد 20 عاما، محمد رجب 19 عاما، عبد الرحمن خالد 20 عاما، محمد أحمد 35 عاما علاء شعبان 29 عاما، جميعهم عمال يقيمون بقرية نزلة حسين بشرق النيل.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتحفظت إدارة المرور على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.